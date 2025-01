Copa do Nordeste tem 16 clubes já classificados para a fase de grupos; confira

Com o término da segunda fase eliminatória, a Copa do Nordeste confirmou nesta semana os 16 clubes que disputarão a fase de grupos. Ferroviário-CE, Juazeirense, Moto Club e CSA garantiram suas vagas e se juntam a Altos-PI, América-RN, Ceará, Confiança, CRB, Sousa, Sport, Vitória, Sampaio Corrêa, Bahia, Fortaleza e Náutico.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará o sorteio dos grupos na próxima terça-feira (14), às 19h, no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro. Os times serão divididos em duas chaves de oito equipes. As partidas serão realizadas no formato de pontos corridos, com confrontos entre os grupos. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançarão às quartas de final.

A fase de grupos acontecerá de 22 de janeiro a 26 de março. As quartas de final estão marcadas para 4 de junho, a semifinal para 8 de junho, e as finais nos dias 3 e 7 de setembro. O Fortaleza é o atual campeão do torneio.

Times classificados para a Copa do Nordeste 2025:

• Pote 1:

– Fortaleza

– Bahia

– Ceará

– Sport

• Pote 2:

– CRB

– Vitória

– CSA

– Sampaio Corrêa

• Pote 3:

– Náutico

– Confiança

– Ferroviário

– Altos-PI

• Pote 4:

– América-RN

– Juazeirense

– Moto Club

– Sousa-PB