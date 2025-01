Copa Governador 2025 é cancelada por baixa adesão dos clubes

Após o anúncio da volta da Copa Governador do Estado em 2025, a Federação Bahiana de Futebol comunicou o cancelamento do torneio. Em nota oficial, a organização afirmou que o campeonato não teve adesão suficiente para ser produzido nesta temporada.

A Copa necessitava que, no mínimo, seis clubes, sendo quatro da Série A, precisariam participar da competição, por ser nacional. No entanto, somente três clubes da elite e dois da Série B se inscreveram.

“Ciente da importância da competição para o fortalecimento dos clubes baianos, que passariam a ter um maior calendário (além de começar em até 20 dias após a primeira fase da Série A, a Copa seria concluída 20 dias antes do início da Série B) e uma vaga em um importante campeonato nacional em disputa, a Federação Bahiana Futebol se esforçou para viabilizar a participação dos seus filiados e concedeu isenção das taxas de arbitragem de todo o torneio. Ainda assim, o número mínimo de inscritos não foi alcançado”, completou a FBF.

Ainda na nota oficial, com o cancelamento da competição, a instituição confirmou que a 3ª vaga para a Copa do Brasil será disputada na Série A do Baianão 2025.