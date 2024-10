Copa Loreta Valadares de Futebol Feminino terá início neste final de semana

No próximo domingo (20), será dado o pontapé inicial para a terceira edição da Copa Loreta Valadares, no estádio de Pituaçu. Quatro das primeiras partidas serão da categoria adulta pela fase classificatória. Às 9h, as equipes Batgirl e Catalunha, do grupo A, fazem o jogo de abertura da competição. No total, o campeonato vai contar com a participação de 30 times e calendário até o dia 15 de dezembro.

Ainda no domingo, mais três jogos fazem a tarde de estreia da copa. Pela categoria adulto, Remo e Escola Bahiana de Futebol, do grupo C, se enfrentam às 10h30. Pelo mesmo grupo, Real Itapuã e CF4 fazem confronto às 13h. Na sequência, Saracity e Mancha Verde fazem jogo do grupo B, às 14h30.