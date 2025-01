Copom inicia trabalhos com novo presidente e expectativa de elevação de taxa de juros

Nesta terça-feira (28), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central inicia sua primeira reunião sob o comando do novo presidente da instituição, Gabriel Galípolo. Em um cenário marcado pela escalada do dólar e pelo aumento nos preços dos alimentos, o comitê discutirá de quanto será o ajuste na taxa básica de juros, a Selic.

A expectativa do mercado, conforme o boletim Focus, pesquisa semanal conduzida pelo Banco Central junto a analistas financeiros, é de que a Selic seja elevada em 1 ponto percentual, passando de 12,25% para 13,25% ao ano. Caso confirmada, essa será a quarta alta consecutiva da taxa.

No comunicado divulgado ao término da última reunião, em dezembro, o Copom já havia sinalizado a necessidade de novos ajustes de 1 ponto percentual. A decisão, segundo o comitê, visa responder ao agravamento das incertezas no cenário externo e aos impactos do pacote fiscal anunciado pelo governo no final de 2024.

A nova taxa será anunciada nesta quarta-feira (29) ao final do dia. Desde junho de 2024, quando atingiu 10,5% ao ano, a Selic tem sofrido sucessivos aumentos. O ciclo de alta começou em setembro, com reajustes que variaram entre 0,25 ponto percentual e 1 ponto percentual.

Em sua última ata, o Copom indicou que o ciclo de aperto monetário pode se estender. O órgão declarou que o cenário econômico atual demanda uma política monetária contracionista.