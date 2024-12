Coração de jovem morto por engano em Feira é doado para paciente que estava na fila do SUS, na capital baiana

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxiliaram no transporte de um coração destinado para transplante de Feira de Santana até Salvador. A ação ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (18). O órgão foi captado do jovem de Kauan Gomes Araújo de Souza, de 20 anos, morto por engano quando seguia para uma academia no bairro Sobradinho, em Feira de Santana. O coração foi reservado para um paciente que estava na fila do transplante do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a PRF, após captar o órgão no Hospital Regional Clériston Andrade (HRCA), em Feira de Santana, a ambulância seguiu para o Hospital Ana Nery (HAN), no bairro da Caixa D’Água. Em um percurso de quase 120 quilômetros, a ambulância foi escoltada por equipes da PRF que abriam caminho na estrada.

Ao final, o coração chegou seguro à unidade de saúde. Ainda segundo informações, após a retirada do corpo do doador, o órgão pode ficar preservado por cerca de quatro horas até ser transplantado.