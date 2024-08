“Coração Novin” abre os trabalhos de novo DVD do Cidade Verde Sounds

O Cidade Verde Sounds, banda liderada pelo vocalista Adonai e pelo DJ e beatmaker Dub Mastor, lança nesta sexta-feira (30) a inédita “Coração Novin”, com participação especial da cantora sul-mato-grossense Marina Peralta. A faixa – que fala sobre leveza de espírito, renovação e como levar a vida com mais alegria diante às dificuldades – é a primeira amostra do DVD ao vivo “10 Anos de Missão de Paz”.

“Essa música remete aos antigos instrumentais de soul reggae dos anos 1970, com uma linha de rimas já bem modernas no estilo de artistas como Shaggy e Sean Paul, o que a faz muito especial. A jogada de vozes entre a Marina Peralta e eu ficaram realmente muito legais, além da leveza da mensagem. Uma música que anima o dia“, adianta Adonai.

O single, bem como o projeto audiovisual do qual faz parte, foi produzido pelo renomado Daniel Ganjaman. Vencedor do Grammy Latino e conhecido internacionalmente por sua contribuição no rap e na música brasileira, o produtor assina trabalhos de feras como Criolo, BaianaSystem, Planet Hemp, Sabotage e outros mais.

O DVD “10 Anos de Missão de Paz” foi gravado em São Paulo no fim de abril. Com lotação esgotada na Audio Club, a produção audiovisual capitaneada por Mateus Rigola apostou em projeções vibrantes em telões multicoloridos que dialogavam com as 18 músicas do setlist, sendo 14 regravações de clássicos do Cidade Verde Sounds e quatro inéditas.

Entre as participações especiais – além de Marina Peralta – estiveram nomes como Rael, Planta & Raiz, MC Kako e Fabio Brazza. “Todos os feats do DVD foram escolhidos pela afinidade que cada um, à sua maneira, tem com a banda. Seja pela sonoridade, como é o caso do Rael, Planta & Raiz e Marina, seja pelo discurso, como o Kako e o Brazza”, completa Adonai.

As influências neste projeto ao vivo vão desde o reggae jamaicano da década de 1970, passeiam pelo dancehall dos anos 1990 e chegam até o boombap, subgênero e estilo de produção musical que se destacou no hip hop da Costa Leste estadunidense durante sua era de ouro (do final dos anos 1980 ao início dos anos 1990). Uma mistura que faz a sonoridade do Cidade Verde Sounds tão única na música brasileira.

O grupo planeja lançar mais um drop em outubro e o último em novembro, quando o trabalho completo estará disponível em todas as plataformas de música para os fãs.

Sobre o Cidade Verde Sounds:

O Cidade Verde Sounds emergiu no cenário musical brasileiro em 2008, trazendo uma fusão única de reggae com influências de hip-hop. “A essência do reggae é o protesto, é o dia a dia do gueto, do brasileiro. Não é só paz, amor e praia”, explica Adonai sobre as letras do grupo.

Seu primeiro álbum, “Reggae Presidente“, lançado em 2011, já demonstrava sua proposta inovadora, mas foi com o lançamento de “Missão de Paz” em 2013 que conquistaram proeminência nacional, estabelecendo-se como uma referência na cena. No mesmo ano foram para a estrada com artistas internacionais, acompanhando Dezarie, Alpha Blondy, The Wailers e Damien Marley em turnês mundiais.

Com mais de uma década de trajetória, o grupo acumula seis discos oficiais, incluindo colaborações com renomados artistas nacionais e internacionais, como Planta & Raiz, Ponto de Equilíbrio, Costa Gold, Lucas Lucco, Negra Li, Fabio Brazza, Oriente e até mesmo o ícone jamaicano Sizzla. Suas gravações na Jamaica adicionaram autenticidade ao seu som, enriquecendo sua identidade musical.

Os shows do Cidade Verde Sounds atravessam o Brasil, conquistando fãs fervorosos que se identificam com suas letras profundas e cativantes. Seus clipes acumulam milhões de visualizações nas plataformas digitais, refletindo o impacto de sua música na cena contemporânea.