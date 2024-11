Hoje é um grande dia para o Coral Kadmiel! Eles acabam de lançar o clipe do single “Alabanza”, gravado na Espanha durante sua turnê pela Europa!

Essa música é uma verdadeira fusão de ritmos, misturando o poder da black music com a intensidade do flamenco espanhol! “Alabanza” traz uma mensagem de esperança sobre a volta de Cristo, quando todos os povos, línguas e nações estarão reunidos com o Criador.

“Alabanza” é um convite para refletirmos sobre o dia em que todas as culturas, idiomas e nações estarão diante de Deus, celebrando em perfeita unidade. Um vislumbre da promessa divina, onde a diversidade se encontra na adoração de um só Senhor, rompendo barreiras e exaltando a paz que só Cristo traz. Que essa canção inspire fé e prepare o coração para essa reunião gloriosa!

Assista:

The post Coral Kadmiel lança clipe gravado na Espanha appeared first on Fuxico Gospel.