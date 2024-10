Coreia do Norte envia mais de mil soldados para apoiar Rússia na Ucrânia

A Coreia do Sul anunciou que a Coreia do Norte teria enviado cerca de 1,5 mil soldados para apoiar a Rússia em sua campanha militar na Ucrânia. De acordo com o Serviço Nacional de Inteligência (NIS) sul-coreano, esses militares estariam atualmente em Vladivostok, onde estariam recebendo equipamentos, armamentos e documentos falsificados. Imagens de satélite divulgadas pelo NIS indicam que o transporte das tropas ocorreu entre os dias 8 e 13 de outubro. As autoridades sul-coreanas expressaram a expectativa de que um número ainda maior de soldados norte-coreanos seja enviado para a região em breve.

Enquanto isso, o secretário-geral da Otan e representantes do Pentágono não confirmaram as informações apresentadas pela Coreia do Sul. A Rússia, por sua vez, refutou as alegações feitas sobre a presença de tropas norte-coreanas em seu território. Esses desenvolvimentos ocorrem em um contexto de crescente tensão na região, com a guerra na Ucrânia se intensificando e a dinâmica de alianças militares se alterando. A situação continua a ser monitorada de perto por analistas e autoridades internacionais.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA