Coreia do Norte envia tropas à Rússia em troca do fornecimento de mísseis antiaéreos

A Coreia do Norte recebeu mísseis antiaéreos da Rússia em troca do envio de tropas para auxiliar Moscou na guerra contra a Ucrânia, conforme revelou o diretor de segurança nacional da Coreia do Sul, Shin Won-sik. De acordo com informações, mais de 10 mil soldados norte-coreanos foram enviados para apoiar os esforços russos no conflito. Especialistas acreditam que Kim Jong-un está em busca de tecnologia militar avançada, como satélites de vigilância e submarinos, em troca desse apoio.

Shin Won-sik também mencionou que a Coreia do Norte recebeu equipamentos e mísseis antiaéreos para fortalecer seu sistema de defesa. Em junho, Kim Jong-un e Vladimir Putin firmaram um tratado de parceria estratégica, que estabelece a obrigação de ambos os países de se ajudarem militarmente em caso de um ataque. Em visita a Moscou, a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, afirmou que seu país “apoiará firmemente” a Rússia em suas ações.

Em outro momento, Kim Jong-un criticou os Estados Unidos, acusando-os de intensificar as tensões na região e alertou que a península coreana enfrenta um risco elevado de um conflito nuclear. Ele também destacou que as negociações com Washington refletem uma postura “agressiva e hostil” em relação à Coreia do Norte.

Ambos os países, Coreia do Norte e Rússia, estão sob sanções impostas pela ONU, sendo que Pyongyang é penalizada por seu programa de armas nucleares, enquanto Moscou enfrenta restrições devido à guerra na Ucrânia. A movimentação de tropas norte-coreanas para a Rússia levou o governo sul-coreano a reavaliar sua política de apoio a Kiev, em um contexto de crescente tensão na região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira