Coreia do Sul: caixas-pretas de avião que explodiu são localizadas

As duas caixas-pretas do Boeing 737-800 que explodiu no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, na na noite desse sábado (28/12), horário local, após uma tentativa de pouso de emergência, foram encontradas, segundo informou o Ministério dos Transportes sul-coreano.

Foram localizados o gravador de voz da cabine, às 11h30, e o gravador de dados de voo, às 14h24. Oito investigadores de acidentes de aeronaves e nove inspetores de segurança da aviação estão conduzindo investigações iniciais no local. As informações são do jornal britânico The Guardian.

Mais de 1,5 mil funcionários foram mobilizados para a operação de resgate e recuperação, incluindo 490 bombeiros, 455 policiais e 340 militares.

A pista do aeroporto permanecerá fechada até as 5h do dia 1º de janeiro de 2025, embora esse prazo possa ser ajustado.

Um necrotério temporário foi instalado no aeroporto, com autoridades trabalhando com as famílias para providenciar transferências de vítimas identificadas para instalações externas.