Coreia do Sul considera enviar armamentos à Ucrânia em retaliação a aliança Rússia-Coreia do Norte

A Coreia do Sul emitiu um alerta sobre a possibilidade de enviar armamentos para a Ucrânia, em resposta ao envolvimento da Coreia do Norte no apoio à Rússia durante o conflito. As autoridades sul-coreanas estão preocupadas com a movimentação de tropas norte-coreanas e temem que a Rússia possa oferecer tecnologias avançadas de armamento ao regime de Pyongyang, o que poderia fortalecer ainda mais os programas nucleares da Coreia do Norte. Durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional, os líderes da Coreia do Sul caracterizaram a Coreia do Norte como “um grupo criminoso” e destacaram que suas ações representam “uma grave ameaça” à segurança regional. Essa avaliação reflete a crescente tensão na península coreana e a necessidade de uma resposta firme diante das ações de Pyongyang.

As autoridades sul-coreanas anunciaram que implementarão contramedidas em etapas, com o objetivo de responder de acordo com a evolução da colaboração militar entre a Rússia e a Coreia do Norte. Essa estratégia visa não apenas desestimular o apoio militar de Pyongyang a Moscou, mas também proteger os interesses de segurança da Coreia do Sul em um cenário de crescente instabilidade. A situação atual levanta preocupações sobre o impacto que a aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte pode ter na dinâmica geopolítica da região.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA