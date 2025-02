Coreia do Sul: Curiosidades pouco conhecidas

Com uma história rica, culinária deliciosa, cidades fantasticamente modernas e paisagens campestres igualmente fascinantes, a Coreia do Sul deveria estar na lista de viagens de todos. Que tal passear pelas muitas ilhas vulcânicas ao largo da costa do continente? Se é um amante do melhor da gastronomia, por que não se banquetear com comida de rua e churrasco incríveis? O que não faltam são coisas para se fazer nesse país, que se destaca também pela cultura vibrante (além da arte tradicional, o sucesso do k-pop e de filmes e séries em todo o mundo não nos deixam mentir!).

Na galeria, conheça as maravilhas de fazer inveja da Coreia do Sul – para além do k-pop e dos doramas.