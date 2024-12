Coreia do Sul decreta luto de 7 dias após acidente matar 179 pessoas

O governo da Coreia do Sul decretou sete dias de luto nacional após o acidente aéreo que matou 179 pessoas na manhã deste domingo (29/12) — noite de sábado no Brasil.

“Nós estendemos nossas mais profundas condolências e simpatia às famílias enlutadas daqueles que perderam suas vidas nesta tragédia inesperada”, declarou o presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok.

O ministro das Finanças, o político assumiu o cargo nessa sexta-feira (26/12) após o impeachment do então presidente interino Han Duck-soo.

Durante o período de luto, as bandeiras hasteadas em prédios do governo serão arriadas e funcionários públicos usarão fitas pretas.

Acidente

A aeronave da companhia Jeju Air Flight retornava de Bangkok, na Tailândia, no momento do acidente. O avião saiu da pista de pouso, atingiu uma cerca e pegou fogo no Aeroporto Internacional de Muan. Apenas duas pessoas sobreviveram.

Um vídeo mostra o momento em que a aeronave atinge o solo sem o trem de pouso, que estaria com defeito. O avião desliza pela pista, até que colide com uma cerca e explode.

Veja: