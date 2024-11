Coreia do Sul lança míssil em resposta a testes da Coreia do Norte

A Coreia do Sul realizou o lançamento de um míssil balístico em direção ao mar, como uma resposta contundente aos recentes testes armamentistas da Coreia do Norte. Segundo o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, essa manobra de fogo real foi planejada para reafirmar a disposição do país em reagir a qualquer provocação vinda do norte, além de demonstrar sua capacidade de realizar ataques de precisão. O míssil utilizado na operação foi o Hyunmoo-2, que caiu no mar a oeste da península coreana. Este tipo de armamento é parte de uma estratégia mais ampla que a Coreia do Sul adotou desde a década de 1970, quando começou a desenvolver mísseis de curto alcance para enfrentar a crescente ameaça da Coreia do Norte.

Os mísseis Hyunmoo são componentes essenciais de um sistema de ataque preventivo, permitindo que Seul tome medidas rápidas diante de indícios de ações hostis por parte de Pyongyang. Essa capacidade de resposta é vista como crucial para a segurança nacional da Coreia do Sul, especialmente em um contexto de tensões regionais.

