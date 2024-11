Cores de Ogum e ritmos de afoxé: Bahia anuncia camisa inspirada em Carlinhos Brown

O Bahia anunciou nesta segunda-feira (11), o lançamento de sua nova camisa, que homenageará Carlinhos Brown, parceiro do clube. Na cor azul do Orixá Ogum, orixá das batalhas e dono dos metais, a nova camisa trará elementos culturais presentes na trajetória do multi-instrumentista, cantor e compositor baiano e será utilizada pela primeira vez no confronto diante do Palmeiras, no próximo dia 20, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Os tambores ancestrais (atabaques), guias da musicalidade africana e, fundamentais na construção da cultura brasileira, também estão presentes no uniforme.

As vendas online na Loja do Bahia começam nesta quarta-feira (13). A partir de quinta-feira (14), os torcedores poderão garantir sua camisa nas lojas oficiais do Bahia, localizadas em Salvador e Feira de Santana, por R$299. Além disso, quem adquirir a camisa participará de uma promoção exclusiva, com ingressos para o show de reabertura do Candyall Guetho Square, que acontecerá no dia 24 de novembro, com a presença de Carlinhos Brown, Olodum e Timbalada.