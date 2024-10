“Coringou”: homem taca fogo em cinema para chamar atenção de Lady Gaga

São Paulo — Um homem de 32 anos, identificado como Tales Willians Miranda Barbosa, foi preso em flagrante nessa terça-feira (15/10), suspeito de tentar atear fogo em uma poltrona durante uma sessão do filme Coringa: Delírio a Dois, no Shopping Mauá Plaza, região metropolitana de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Tales teria como objetivo protestar para chamar a atenção da cantora Lady Gaga, uma das protagonistas da obra.

O homem estava na cadeira 10 da fileira sete quando em um determinado momento ateou fogo na poltrona em que estava. A ação gerou pânico entre os presentes na sala de cinema, fazendo com corressem para fora do local.

Tales foi detido pelos seguranças do shopping até a chegada dos policiais militares. Ele confessou o crime e confirmou que buscava a atenção da cantora mundialmente conhecida.

Em nota, a administração do shopping afirmou que a poltrona não chegou a pegar fogo, visto que os assentos são anti-chamas. Além disso, disse que o Corpo de Bombeiros foi acionado e, junto com a equipe de segurança do estabelecimento, ajudou na saída dos espectadores.

O cinema não sofreu danos estruturais e continua em funcionamento.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial de Mauá.