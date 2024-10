Corinthians avança para semifinais da Copa Libertadores feminina

O Corinthians conquistou uma vitória convincente sobre o Olimpia, com um placar de 2 a 0, garantindo assim sua classificação para as semifinais da Copa Libertadores feminina. Os gols da partida foram anotados por Gabi Zanotti e Milene, que balançaram as redes logo no início do segundo tempo, aos 4 e 6 minutos, respectivamente. A partida foi realizada no estádio Carfem, localizado em Ypané, no Paraguai. Com essa vitória, o Corinthians se aproxima de mais um título continental, já que a equipe busca conquistar sua quinta taça na competição. O clube já foi campeão em quatro edições anteriores: 2017, 2019, 2021 e 2023. Agora, o time paulista aguarda o resultado do confronto entre Santos e Boca Juniors para definir seu próximo adversário na competição.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos