Corinthians bate Cuiabá fora de casa e deixa zona de rebaixamento

Na Arena Pantanal, Cuiabá e Corinthians se enfrentaram na luta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o time paulista levou a melhor e venceu o duelo por 1 x 0.

O primeiro tempo foi pouco produtivo para ambas as equipes. O Cuiabá se arriscou com chutes de longe com Pitta, enquanto o Corinthians foi salvo na primeira etapa por boa jogada de Talles Magno que resultou em pênalti convertido por Memphis Depay.

Na segunda etapa o Cuiabá quase chegou ao empate em chute de Lucas Fernandes, de fora da área, onde a bola passou raspando a trave de Hugo Souza. Em seguida o time paulista respondeu com Talles Magno de cabeça, obrigando o goleiro Walter a fazer milagre.

Mais uma vez com Talles Magno, o Corinthians quase ampliou o marcador. Após falta cobrada por Igor Coronado, a bola sobrou para o atacante do Timão que acabou carimbando a trave.

O Cuiabá também teve mais um lance de perigo com Clayson. O atacante do Dourado bateu forte obrigando o goleiro corinthiano a fazer boa defesa com o pé.

Com a vitória, o time paulista subiu para a 15ª posição com 35 pontos, um a mais que o Bragantino, 17º colocado. O Cuiabá segue em situação delicada na 19ª, com 27 pontos.

O próximo jogo do Corinthians no Brasileirão está marcado para a próxima segunda-feira (4/11), contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. Já o Cuiabá visita o Bragantino em confronto direto na luta contra o rebaixamento.