Corinthians denuncia caso de racismo em jogo contra o Racing

O Corinthians denunciou um caso de racismo no jogo contra o Racing, na noite desta quinta-feira (24), pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Um torcedor do time argentino foi flagrado fazendo gestos imitando macaco em direção à torcida brasileira na Neo Química Arena, em São Paulo. “O Sport Club Corinthians Paulista informa que tomou ciência de um vídeo publicado nas redes sociais durante a partida da última quinta-feira (24), entre Corinthians x Racing- ARG, com cenas absurdas e lamentáveis de gestos racistas”, disse o clube paulista, nas redes sociais. O clube informou que está apurando o caso para identificar o torcedor que fez os gestos discriminatórios.

WhatsApp

“O Corinthians, como faz desde sua fundação, não aceita nenhum tipo de racismo ou discriminação. O clube está buscando identificar o torcedor que cometeu o crime e se compromete a levar o caso às autoridades policiais, bem como para Conmebol.” A direção do Corinthians repudiou o episódio e afirmou que o gesto fere todas as torcidas brasileiras. “Mais uma vez em uma partida de competição sul-americana, vemos cenas protagonizadas pela torcida adversária que ferem não apenas os corintianos, mas todo o País.”

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes