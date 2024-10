Corinthians empata com Racing em casa e vai decidir vaga para final da Sul-Americana na Argentina

O Corinthians não foi capaz de conquistar vantagem em casa para definir a vaga à final da Sul-Americana com mais tranquilidade. Na Neo Química Arena, fez bom primeiro tempo, encontrou forças para virar a partida em noite de brilho de Yuri Alberto, mas foi dominado na etapa final e empatou com o Racing por 2 a 2. A volta está marcada para a próxima quinta, dia 31, em El Cilindro, estádio do Racing em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, onde os dois vão decidir quem avança à decisão da Sul-Americana, marca para o dia 23 de novembro, um sábado. Quem vencer, por qualquer placar, está classificado. Novo empate leva a definição às penalidades.

Tem grande valia a Sul-Americana ao Corinthians, já que ser campeão do torneio garante o time alvinegro na Libertadores, na Copa do Brasil e lhe dá uma taça que ainda não tem em sua galeria. Mas a equipe paulista em de dividir atenções com o Brasileirão, no qual briga para não se rebaixado desde as primeiras rodadas. A chuva foi componente importante do jogo. Não atrapalhou muito a bola de rolar porque é excelente a drenagem da arena corintiana. Essa sequência de jogos importantes e desgastante, aliás, pode ter tido peso na queda física e técnica do time nas partidas mais recentes. Foi assim em Itaquera nesta quinta, ao acelerar muito, buscar a virada, mas depois não mais encontrar energia para conquistar a vitória em sua casa.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo