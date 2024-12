Corinthians encerra temporada com vitória, recorde, golaço de bicicleta de Memphis e Yuri Alberto artilheiro do Brasileirão

O Corinthians fechou a temporada 2024 com uma atuação de destaque. O time conquistou neste domingo (8), em Porto Alegre, sua nona vitória consecutiva ao vencer o Grêmio por 3 a 0. O resultado marcou o fim da campanha no Campeonato Brasileiro, onde o clube igualou o recorde de triunfos seguidos na era dos pontos corridos, um feito alcançado anteriormente apenas pelo Internacional (2020) e Atlético-MG (2021).

A partida também trouxe celebrações individuais. Yuri Alberto marcou um dos gols do jogo e terminou como artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, ao lado de Alerrandro, do Vitória. Além disso, o confronto marcou a despedida do zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio, que encerrou sua carreira aos 39 anos. Com o resultado, o Corinthians terminou o campeonato na sétima colocação, somando 56 pontos, garantindo vaga na fase preliminar da Copa Libertadores 2025. Já o Grêmio encerrou na 14ª posição, com 45 pontos, e disputará a Copa Sul-Americana.

O jogo começou equilibrado, com ambas as equipes buscando o ataque. O Corinthians apostou na posse de bola e criou chances com Yuri Alberto e Memphis. Do outro lado, o Grêmio, mesmo escalado com vários atacantes, encontrou dificuldades para superar a marcação adversária. Os gremistas reclamaram de um possível pênalti em Soteldo em lance com Matheuzinho, mas a arbitragem não marcou a infração.

Aos 35 minutos, Yuri Alberto chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado. Aos 42, o Corinthians teve um pênalti a seu favor após o VAR revisar uma falta de Geromel em Yuri. O atacante cobrou e abriu o placar, dando ao time paulista a vantagem no intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Grêmio tentou pressionar, mas o Corinthians controlou o jogo rapidamente. Apesar da intensidade, as chances claras de gol diminuíram, mas o clima entre os jogadores esquentou. Um desentendimento envolvendo Villasanti, Dodi, Martínez e Memphis resultou em expulsões de Dodi e Martínez após trocas de empurrões e provocações.

WhatsApp

Nos minutos finais, o Corinthians ampliou o placar. Aos 43, Charles marcou de cabeça após cruzamento de Romero. Já nos acréscimos, Memphis fechou a vitória com um golaço de bicicleta, consolidando o 3 a 0. A vitória encerrou a temporada de forma positiva para o Corinthians, coroando a equipe com um recorde, confirmação de Yuri Alberto como um dos destaques do campeonato e a esperança de que o a no de 2025 será melhor.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Dantas