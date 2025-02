Corinthians faz 2 x 1 no Noroeste pelo Campeonato Paulista

O Corinthians venceu o Noroeste por 2 x 1, neste sábado (1/2), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Os gols de Igor Coronado e Talles Magno mantém o Timão na primeira colocação da tabela do Grupo A com 10 pontos. A partida, realizada na Neo Química Arena, ficou marcada pela dominância dos corintianos.

Coronado abriu o placar aos 34 minutos de jogo e Talles Magno ampliou aos 75 da partida. Já nos acréscimos e com um a menos, Pedro Felipe descontou para o Noroeste, que é terceiro colocado no Grupo C com seis pontos.

O Corinthians volta a campo na segunda-feira (3/2) contra o Novorizontino. O Noroeste enfrenta a Ponte Preta na quarta-feira (5/2). Ambas partidas são pelo estadual.