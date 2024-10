Corinthians, Gaviões da Fiel e Caixa assinam protocolo para pagar dívida da Neo Química Arena

O Corinthians, em parceria com a torcida Gaviões da Fiel e a Caixa Econômica Federal, firmou um Protocolo de Intenções com o objetivo de saldar a dívida da Neo Química Arena, que já ultrapassa R$ 700 milhões. Uma das iniciativas do projeto é a criação de uma conta bancária onde os torcedores poderão contribuir financeiramente para a quitação dessa dívida. A proposta partiu da própria torcida, recebendo o apoio do clube e da instituição financeira. Nos últimos quatro anos, a dívida do estádio cresceu consideravelmente, aumentando em quase R$ 150 milhões. Em 2020, o montante era de R$ 566 milhões, mas até o meio deste ano, esse valor saltou para R$ 710 milhões.

A origem dessa dívida remonta a um empréstimo de R$ 400 milhões, obtido pelo Corinthians em 2014, com a intermediação da Caixa Econômica Federal. Além da iniciativa de arrecadação entre os torcedores, o Corinthians está avaliando a possibilidade de lançar cotas de um fundo imobiliário. Essa estratégia visa permitir que os fãs do clube possam investir e, assim, contribuir para a redução da dívida. Atualmente, a dívida total do clube já supera R$ 2,3 bilhões, refletindo a necessidade urgente de soluções financeiras.

O ex-presidente Duílio Monteiro Alves havia mencionado um acordo com a Caixa para resolver a questão da dívida, mas essa informação foi desmentida pelo atual presidente, Augusto Melo. Melo se reuniu com representantes da Caixa, mas não apresentou uma proposta concreta para a quitação da dívida, deixando a situação financeira do clube em aberto.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira