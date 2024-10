Corinthians lamenta a morte de Olivetto: “Ícone da publicidade”

O Corinthians, time de futebol paulista, usou as redes sociais para lamentar a perda do publicitário Washington Olivetto neste domingo (13/10), aos 73 anos, no Rio de Janeiro.

“O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos, que aconteceu na tarde deste domingo (13). Um dos ícones da publicidade, herdou a paixão pelo Corinthians de seu tio Armando”, publicou a página oficial do clube na rede social X.

Washington Olivetto foi vice-presidente de Marketing do Corinthians. Ele foi um dos responsáveis pelo movimento “Democracia Corinthiana” da década de 1980, que lutava pelo fim da ditadura militar no Brasil.

O movimento do clube contava com o apoio dos jogadores Sócrates, Wladimir, Casagrande e Zenon.

“O Corinthians se solidariza com a família nesse momento de dor”, concluiu o time paulista.

Washington Olivetto está presente no Hall of Fame do The One Club de New York e também no Lifetime Achievement.