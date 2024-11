Corinthians perde dois jogadores para duelo contra o Vitória

Após vencer o Palmeiras por 2 a 0, na última terça-feira (4), o Corinthians chegou ao 13° lugar e igualou os 38 pontos do Vitória na Série A. As duas equipes se enfrentam no sábado (9), às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada e o Alvinegro Paulista terá dois desfalques por suspensão para o importante confronto direto.

Ontem, no clássico contra o Palmeiras, o lateral-direito Matheuzinho e o lateral-esquerdo Hugo receberam cartões amarelos e terão que cumprir suspensão automática contra o Vitória. A tendência é que Fagner e Matheus Bidu sejam os escolhidos pelo treinador Ramón Diáz para substituir os suspensos.