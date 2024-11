Corinthians perde mais um titular para partida contra o Vitória

Sem poder contar com os suspensos Matheuzinho, lateral-direito, e Hugo, lateral-esquerdo, o Corinthians também não terá à disposição o zagueiro André Ramalho para a partida contra o Vitória, neste sábado (9), às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada da Série A. O defensor foi diagnosticado com uma lesão muscular de graus dois na coxa direita.

André Ramalho, que se machucou ainda no 1° tempo do clássico contra o Palmeiras, vencido pelo Timão por 2 a 0, na última segunda-feira (4), só deverá estar apto a jogar após a Data Fifa, no próximo dia 20, contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena. Porém, pela lesão sofrida, há a possibilidade do zagueiro retornar apenas contra o Vasco, no dia 24.

Com o desfalque de André Ramalho, a tendência é que o técnico Ramón Díaz volte ao esquema com dois zagueiros, tendo Gustavo Henrique e Félix Torres como titulares. Para os lugares de Matheuzinho e Hugo, os escolhidos devem ser Fagner e Matheus Bidu.