Corinthians renova contrato com André Carrillo até a metade de 2026

Na última sexta-feira, o Corinthians confirmou a extensão do contrato de André Carrillo, que agora vai até junho de 2026. O atleta é visto como um dos principais jogadores da equipe e uma peça essencial para o desempenho do time na próxima temporada. A diretoria está focada em manter seus principais talentos após uma impressionante sequência de nove vitórias, que garantiu a classificação para a fase preliminar da Libertadores. A informação foi publicada pelo “Meu Timão”.

Carrillo se destacou no elenco por sua habilidade no passe, capacidade de iniciar jogadas e por sua liderança em campo. Desde que chegou ao clube, ele participou de 19 partidas, sendo titular em 11 delas, o que demonstra sua importância na formação tática do time. Além de Carrillo, a diretoria também está considerando a renovação do contrato do atacante Romero. Sua experiência e o estilo de jogo que se alinha com as ideias do técnico Ramón Díaz fazem dele um jogador valioso para o Corinthians. Outro jogador que está em discussão para a extensão de contrato é Talles Magno, que atualmente está no clube por meio de um empréstimo que se estende até o meio de 2025. A intenção das duas partes é a extensão do vínculo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira