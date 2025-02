Corinthians sofre, mas derrota Novorizontino fora de casa no Paulista

Em partida adiantada pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o Novorizontino recebeu o Corinthians no estádio Jorge Ismael de Biasi. O confronto valia a liderança para cada uma das equipes em seus respectivos grupos. E quem se saiu bem desse desafio foi o Timão, que venceu por 1 x 0, gol de Alex Santana.

O Corinthians volta a jogar na quinta-feira (6/2), quando encara o Palmeiras em clássico no Allianz Parque. No mesmo dia, o Novorizontino encara o São Bernardo no estádio Primeiro de Maio.

Resumo da partida

Os 45 minutos iniciais foram dominados pelos donos da casa. Com 18 minutos, Robson foi derrubado na área por Hugo Souza e a arbitragem marcou pênalti. Pablo Dyego, mas Hugo defendeu a cobrança mantendo tudo igual. O Tigre tece ao menos quatro chances de gol, mas não conseguiu balançar as redes.

Na segunda etapa, o Corinthians continuou com dificuldades em criar jogadas de ataque, e sofria com a pressão da equipe adversária. Só que foi na bola parada que o Timão abriu o placar. Bidu cruzou, o goleiro Jordi saiu mal, Giovane ajeitou e Alex Santana desviou para fazer 1 x 0.

O Novorizontino continuou pressionando em busca do empate, mas não conseguiu igualar o marcador.