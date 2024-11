Corinthians sofre transfer ban por causa de Balbuena e não pode registrar novos jogadores até 2026

O Corinthians enfrenta uma proibição de transferências imposta pela FIFA, que o impede de registrar novos jogadores até 2026. Essa restrição se deve a uma dívida que ultrapassa R$ 6 milhões, relacionada ao ex-jogador Fabián Balbuena. O clube deve R$ 4,4 milhões à The General Sports Ltda e R$ 1,9 milhão ao próprio atleta, valores que se referem a direitos de imagem. Se a situação não for regularizada, o Corinthians não poderá realizar contratações de jogadores internacionais a partir de 2025. A dívida total do clube é alarmante, superando R$ 2,1 bilhões, o que inclui compromissos financeiros com diversos atletas. Essa situação financeira crítica tem gerado preocupações entre os torcedores e a diretoria. Fabián Balbuena, que teve duas passagens pelo Corinthians, é lembrado por sua contribuição significativa ao clube, onde conquistou títulos importantes. A falta de resolução dessa pendência financeira pode impactar não apenas a capacidade de contratação do time, mas também sua competitividade nas próximas temporadas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA