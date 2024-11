Corinthians supera falha de Hugo Souza, vira sobre o Vitória e começa a sonhar com Libertadores

O Corinthians se afastou ainda mais da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao vencer o Vitória por 2 a 1, em Salvador, pela 34ª rodada. A equipe paulista conseguiu uma virada importante após sair atrás no placar devido a uma falha do goleiro Hugo Souza. Destaque para as assistências de Garro, que foram decisivas para os gols de Yuri Alberto e Memphis Depay. Com a vitória, o Timão chega aos 41 pontos, três a mais que o Vitória, que também luta para se manter fora da zona de rebaixamento. Ambas as equipes terão uma pausa devido à Data Fifa e retornam ao Brasileirão no dia 20 de novembro. O Corinthians enfrentará o Cruzeiro, na Neo Química Arena, enquanto o Vitória visitará o Criciúma.

A chegada da equipe corintiana ao estádio Barradão foi marcada por cenas de violência, com o ônibus do time sendo apedrejado por torcedores adversários. Um vidro foi quebrado, mas nenhum jogador ou membro da comissão técnica ficou ferido. No início do jogo, o Corinthians controlava a posse de bola quando Hugo Souza, ao tentar um passe dentro da área, acabou entregando a bola para Alerrandro, que abriu o placar para o Vitória. Apesar do erro, o Corinthians manteve a calma e, com uma boa movimentação ofensiva, equilibrou a partida.

O empate veio em uma jogada trabalhada entre Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. O holandês encontrou Garro na entrada da área, que girou e deixou Yuri Alberto em ótima posição para finalizar com a perna esquerda, sem chances para o goleiro Lucas Arcanjo. O Vitória tentou reagir, mas sem sucesso, e o Corinthians aproveitou as brechas. Mosquito teve a chance de castigar a ex-equipe, mas Hugo Souza fez uma defesaça e se redimiu da falha.

Após ajustes feitos por Ramón Díaz, com a entrada de Coronado, o Timão se tornou mais ofensivo, ocupando melhor os espaços e criando boas oportunidades. Garro, mais uma vez, deu um passe preciso que encontrou Memphis na área. O holandês não desperdiçou e marcou o gol da virada. Nos minutos finais, o Vitória aumentou a pressão, mas o Corinthians se defendeu bem. Hugo Souza se destacou na área ao interceptar as bolas alçadas pelo time baiano, garantindo o resultado e afastando a equipe paulista do risco imediato de rebaixamento.

Foi a quarta vitória consecutiva do Timão no Campeonato Brasileiro — antes, havia superado Athletico-PR, Cuiabá e Palmeiras. Com 41 pontos, o time comandado por Ramón Diaz conseguiu se afastar da zona de rebaixamento e já começa a sonhar com as copas. A Sul-Americana é mais palpável, mas a Libertadores se torna possível se o G-6 virar G-8, com títulos de Botafogo, na Libertadores, e Flamengo, na Copa do Brasil.

