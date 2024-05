Corinthians vence América-RN de virada pela 3ª fase da Copa do Brasil

Vantagem alvinegra. Pela 3ª fase da Copa do Brasil, o Corinthians derrotou o América-RN de virada, por 2 x 1, em partida disputada na Arena das Dunas. Breno Bidon e Cacá marcaram os gols da vitória. Marcos Ytalo fez para a equipe potiguar. Com o resultado, o Timão precisa de apenas um empate em casa para passar de fase.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de maio, na Neo Química Arena.

Muita emoção nos primeiros 45 minutos. Com o apoio da torcida, o time da casa iniciou pressionando e não demorou para surpreender o Corinthians. Aos 12 minutos, Marcos Ytalo chutou de longe, a bola desviou e tirou qualquer chance de defesa do Carlos Miguel, 1 x 0 para o América.

Atrás no placar, o Corinthians passou a assumir mais o controle do jogo e pressionar. O Timão foi criando chances, até que com 29 jogados, Wesley fez grande jogada e acionou Breno Bidon, que chutou e deixou tudo igual. Os times foram para o intervalo com tudo igual no placar.

O segundo tempo começou e o Corinthians passou a ter mais iniciativa em busca da vitória. Aos 17, a virada. Matheus Bidu bateu escanteio na medida e Cacá marcou de cabeça para a equipe paulista. O Corinthians continuou controlando o ritmo da partida, criou, mas não ampliou o marcador.