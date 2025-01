Corinthians vence o Rio Branco-AC na Copinha e garante vaga na 2ª fase do torneio

O Corinthians foi econômico, mas carimbou a vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar o Rio Branco-AC, em Santo André, por 3 a 0 nesta terça-feira (7). O Inter não conseguiu ter a mesma eficiência e foi o primeiro time considerado grande eliminado do torneio. A equipe gaúcha perdeu para o Barra-SC por 1 a 0, em Guarulhos. Maior vencedor da Copinha, com 11 títulos, o Corinthians lidera o Grupo 27, com os mesmos seis pontos do Santo André, que também confirmou a vaga ao bater o Porto Velho por 2 a 0. O time de Parque São Jorge havia vencido na estreia o time de Rondônia por 3 a 0. O Corinthians começou o jogo com a marcação alta e abriu o placar logo de cara. Luiz Fernando aproveitou o rebote, após cabeçada de Gui Negão, e fez 1 a 0. O Rio Branco ficou perto de empatar com Matheus Gaspar, mas Gabriel Caipira afastou o perigo em cima da linha.

WhatsApp

O primeiro tempo continuou aberto, com ambas as equipes desperdiçando grandes oportunidades de gol. O Corinthians, no entanto, foi mais eficaz e ampliou aos cinco da etapa final. Caipira avançou pela direita e cruzou. Denner acertou um belo chute de primeira para fazer 2 a 0. O Rio Branco não desistiu e continuou atacando, mas Kauê fez defesas incríveis para assegurar a vantagem do time alvinegro. O goleiro corintiano acabou tendo influência direta no resultado, já que deu total liberdade para os atacantes serem decisivos.

Aos 29, após cobrança de escanteio, Dieguinho decretou o triunfo. Ainda nesta terça-feira, o Internacional deu adeus ao torneio ao ser superado pelo Barra-SC, em Guarulhos. O time catarinense fez 1 a 0 com Lucas Vargas logo de cara e conseguiu administrar a vantagem para despachar um dos fortes candidatos ao título do torneio. O Inter pode sair da Copinha sem marcar um gol sequer, já que na estreia perdeu para o América-SE por 1 a 0. Sua participação será encerrada diante do já classificado Flamengo-SP, na sexta-feira.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Corinthians (@corinthians)

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes