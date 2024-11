Corinthians vence Palmeiras, acaba com jejum de três anos no Dérbi e se afasta da zona de rebaixamento

Depois de três anos, o Corinthians voltou a vencer um clássico com o Palmeiras. Empurrado por mais de 46 mil torcedores na Neo Química Arena, o time do Parque São Jorge aproveitou as poucas chances que teve para vencer por 2 a 0 o dérbi desta segunda-feira (4), pela 32ª rodada do Brasileirão, emplacando a terceira vitória consecutiva na competição nacional Rodrigo Garro e Yuri Alberto marcaram os gols, em lances marcados por falhas dos palmeirenses de Caio Paulista e Weverton. O resultado dá ânimo para o Corinthians na luta contra o descenso após as eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana. Apesar de o time do técnico Ramón Díaz não demonstrar brilhantismo, definitivamente mostrou ser um adversário ‘encardido’ jogando em Itaquera.

WhatsApp

A equipe do Parque São Jorge sobe para a 13ª colocação, com 38 pontos, abrindo quatro do Athletico Paranaense, time que abre o Z-4. Na próxima rodada, os paulistas têm confronto direto contra o também ameaçado Vitória, em Salvador. Já o Palmeiras, que não sabia o que era perder desde agosto, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo, nas oitavas de final da Libertadores, voltou a sofrer com erros individuais, o que deixou o clube mais distante do tão sonhado tricampeonato nacional. Com 61 pontos, o vice-líder torce por uma derrota justamente do Botafogo, nesta terça-feira, no clássico com o Vasco, para seguir firma na cola do alvinegro carioca, na ponta da tabela, com 64. Na sexta (8), os palmeirenses recebem o Grêmio, no Allianz Parque.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo