Corinthians x Palmeiras: relembre os últimos jogos antes de apostar

É dia de Derby Paulista! Nesta segunda-feira (4/11), às 20h (horário de Brasília), Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neo Química Arena. Com uma rivalidade histórica, o jogo promete ser intenso: o Timão busca se afastar da zona de rebaixamento enquanto o Verdão luta para se manter na briga pelo título.

Odds* da Betano apontam o Palmeiras como favorito para a partida

Vitória do Corinthians – odd 3.20 na Betano

Empate – odd 3.30

Vitória do Palmeiras – odd 2.30

* Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 4 de novembro de 2024 às 11h16.

Odds* da Betano para título do Palmeiras e rebaixamento do Corinthians

Para o Palmeiras ser campeão – odd 2.45 na Betano

Para o Corinthians ser rebaixado – odd 5.00

* Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 4 de novembro de 2024 às 11h16.

Retrospecto do confronto

O histórico recente favorece o Palmeiras, que não perde para o Corinthians há oito partidas. A última vitória do Timão ocorreu em 25/9/2021, quando venceu por 2 x 1 no Brasileirão.

No total, os times se enfrentaram 335 vezes, com o Verdão liderando com 122 vitórias, contra 112 do Timão e 101 empates. No último confronto, o Palmeiras venceu por 2 x 0 em casa, e nos últimos cinco jogos, foram três empates e duas vitórias do Verdão.

Últimos jogos entre Corinthians x Palmeiras

Brasileirão 2024

Data: 1/7/2024

Local: Allianz Parque

Placar: Palmeiras 2 x 0 Corinthians

Paulistão 2024

Data: 18/2/2024

Local: Allianz Parque

Placar: Palmeiras 2 x 2 Corinthians

Brasileirão 2023

Data: 3/9/2023

Local: Neo Química Arena

Placar: Corinthians 0 x 0 Palmeiras

Brasileirão 2023

Data: 29/4/2023

Local: Allianz Parque

Placar: Palmeiras 2 x 1 Corinthians

Paulistão 2023

Data: 16/2/2023

Local: Neo Química Arena

Placar: Corinthians 2 x 2 Palmeiras

Como chegam as equipes?

A reta final do Brasileirão traz uma pressão imensa sobre o Corinthians. Nesse confronto decisivo, qualquer tropeço pode levar a equipe de Ramón Díaz de volta à zona de rebaixamento. Com a eliminação da Sul-Americana pelo Racing, a única meta restante é escapar do rebaixamento, já que o Timão não disputará a Copa do Brasil nem competições continentais no próximo ano.

Atualmente, o Corinthians soma 35 pontos e ocupa a 15ª posição, apenas um ponto à frente do Athletico-PR, que está na primeira colocação do Z4. Essa situação crítica aumenta a urgência da vitória, colocando a equipe em um cenário de pressão total para evitar complicações maiores na tabela.

Por outro lado, o Palmeiras vive uma realidade completamente diferente. Para continuar sonhando com o título, a equipe não pode se dar ao luxo de tropeçar. A vitória é essencial, pois o Verdão está em busca do Botafogo, que possui três pontos a mais na liderança. O time de Abel Ferreira teve a chance de encostar na última rodada, mas deixou escapar ao empatar com o Fortaleza.

Assim, o duelo de hoje não é apenas mais um clássico; é um confronto decisivo para o Corinthians, que luta para permanecer na Série A, e para o Palmeiras, que busca a glória do título. A expectativa é alta para ver qual equipe sairá vitoriosa nesse embate crucial.

Informações gerais da partida