Coritiba estampará frase antirracista em camisa em jogo do estadual

Após um torcedor chamar o zagueiro Léo, do Athletico-PR, de “macaco” no clássico contra o Coritiba, o clube Alviverde estampará uma mensagem antirracista na camisa do jogo desta quinta-feira (30/1), contra o Andraus no Couto Pereira, às 20h.

A ação será realizada após o patrocinador master do Coxa ceder o espaço no uniforme, que terá a frase: “Racistas não são bem-vindos no Couto”.

Além de estampar a mensagem na parte central da camisa, o Coritiba vai disponibilizar profissionais em todos os setores do estádio para que os torcedores possam denunciar qualquer ato discriminatório que possa ocorrer durante o jogo.

O caso

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível identificar um torcedor do Coxa chamando o zagueiro de “macaco”, logo após Léo ser expulso, ainda no primeiro tempo da partida. O rosto do agressor não aparece no registro, mas as ofensas podem ser escutadas.

Na segunda-feira (27/1), o jogador foi à Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe) para registrar boletim de ocorrência.