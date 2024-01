Corpo com marcas de violência é encontrado em Prado

Um corpo com marcas de violências, foi encontrado numa área vegetação na região da Praia da Paixão distrito pertencente ao Prado, no final da manhã deste quarta-feira (17) de janeiro, com marcas de vários golpes de pauladas.

Moradores encontraram o corpo com esmagamento da face, proveniente de múltiplos golpes de paulada ou pedras.

O corpo apenas trajando uma bermuda tactel, não apresentava qualquer documento formal que permitisse sua identificação.

As autoridades policiais foram mobilizadas e o local do crime isolado.

Uma guia de levantamento cadavérico foi autorizada, sendo o corpo transferido para o IML de Itamaraju.

Exames periciais serão promovidos e o corpo será submetido pelo processo de reconhecimentos dos familiares.

A polícia civil deverá instaura inquérito para apurar a motivação e autoria do assassinato.