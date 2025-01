Corpo de adolescente arrastado por correnteza na Bahia é encontrado; jovem entrou na água para buscar bola

O adolescente, de 13 anos, que havia desaparecido no mar de Saubara, no Recôncavo, foi encontrado sem vida nesta quinta-feira (2). Filipe Marinho Lima era procurado desde a quarta-feira (1°) quando entrou no mar na localidade de Bom Jesus dos Pobres, para buscar uma bola.

Segundo o G1, o adolescente brincava com amigos quando ocorreu o incidente. Desde então, começaram as buscas pelo jovem. O corpo dele foi retirado do mar por pescadores e depois encaminhado para perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Não há informações sobre velório e sepultamento do adolescente.

Este foi o segundo caso de afogamento em uma semana na praia de Bom Jesus dos Pobres. No dia 25 de dezembro passado, Wellinton Damião Silva, de 20 anos, morreu após se afogar. Ele chegou a ser retirado do mar, mas não resistiu.

O jovem estudava no Colégio Estadual de Tempo Integral Teodoro Sampaio na cidade de Santo Amaro, na mesma região.