Corpo de Ary Toledo é cremado após cerimônia de despedida

O humorista Ary Toledo que faleceu no último sábado (12), foi cremado após as honrarias fúnebres que aconteceram ao longo da tarde e na noite de ontem.

De acordo com o site UOL, o velório do comediante ocorreu no Ossel Memorial, localizado na cidade de São Caetano do Sul, ABC paulista, entre 14h e 19h. O evento foi aberto, só não para a imprensa, mas também para os fãs que quiseram se despedir do ídolo.

Na sequência, houve uma cerimônia de despedida, restrita apenas aos familiares de Toledo. O humorista não teve filhos e foi casado por quase 50 anos com a jurada musical Marly Marley, falecida em 2014.

Ary Toledo tinha 87 anos e faleceu em decorrência de uma pneumonia. O artista estava internado desde o último dia 2 (quarta-feira) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP), tratando dos efeitos da doença.

