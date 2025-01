Corpo de Bombeiros da Bahia lança edição 2025 do projeto “Anjinhos da Praia” com ampliação para novas cidades

Nesta segunda-feira (13), o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) vai dar início à edição 2025 do projeto Anjinhos da Praia, que tem como objetivo ensinar crianças e adolescentes sobre a prevenção de acidentes, tanto no meio líquido quanto no ambiente doméstico, de uma forma lúdica e educativa.

O evento de lançamento acontecerá às 7h nas praias de Piatã e São Tomé de Paripe, em Salvador. Este ano, o projeto expande suas ações, incorporando três novos polos, que irão atender as cidades de Itaparica, Esplanada e Rio Real. Além da capital baiana, que contará com duas bases, o Anjinhos da Praia também estará presente em outras cidades do estado, como Porto Seguro, Paulo Afonso, São Desidério, Ilhéus, Alagoinhas e Mar Grande.

Destinado a crianças e adolescentes de 7 a 12 anos, o projeto é gratuito e visa proporcionar aos participantes conteúdos educativos que abordam a segurança em atividades aquáticas e em casa, além de ensinar medidas preventivas contra acidentes. As atividades começam em janeiro e seguirão com turmas divididas entre as diversas localidades.