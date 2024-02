Corpo de estudante da UnB estava despido e “sem lesões de defesa”

O corpo de Lucas Monte, 20 anos, foi encontrado despido e com as calça abaixadas até o meio da coxa, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O Metrópoles apurou que o jovem recebeu inúmeras facadas no peito e não há, nas evidências, sinais de luta — o que indica que a vítima não pode se defender.

O estudante da Universidade de Brasília (UnB) estava desaparecido desde 10 de fevereiro. O corpo dele foi encontrado na manhã dessa terça-feira (13/2) no quintal da casa de um amigo que ele foi visitar, no sábado (10/2), no condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho.

Pai da vítima, o servidor público Rodrigo Monte, 42, contou à reportagem que, no dia do desaparecimento, um dos colegas de Lucas entrou em contato com ele e disse que o estudante havia sumido.

Além disso, o colega teria contado que Lucas havia deixado o condomínio sem celular, sem mochila e sem ser notado.

Lucas da Silva Resende Monte desapareceu em 10 de fevereiro de 2024 Reprodução

Lucas cursava educação física na Universidade de Brasília (UnB) Reprodução

Colega de Lucas disse ao pai do jovem que amigo teria desaparecido sem celular, sem mochila e sem ser notado Reprodução

Lucas foi encontrado morto na casa do amigo que havia ido visitar, em Sobradinho Reprodução

Família do estudante de educação física registrou boletim de ocorrência na data em que ele sumiu Reprodução

Corpo da vítima tinha sinais de esfaqueamento Reprodução

Em depoimento, esse amigo contou à PCDF que, na sexta-feira-feira (9/2), tinha passado com Lucas por um bloco de pré-Carnaval no Setor Bancário Sul (SBS). Na sequência, a dupla, acompanhada de outros dois colegas, foi para a casa do depoente, no condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho – onde todos viraram a noite.

O morador do imóvel relatou ainda que soube de “um fato que causou desconforto em Lucas” e que o universitário teria tentado “ficar” com um dos colegas dentro da casa, mas foi rejeitado. Após a negativa, a vítima supostamente deixou o endereço “por uma saída lateral”.

Na madrugada de domingo (11/2), porém, o pai do universitário mandou mensagem para o celular do filho e, pela manhã, recebeu resposta em nome de um quarto amigo do estudante. Esse remetente seria próximo de Lucas, segundo Rodrigo contou à PCDF, e afirmou que o jovem teria desaparecido.

Ao Metrópoles, o pai do rapaz afirmou que verificou câmeras de segurança do condomínio Alto da Boa Vista, mas não havia gravações do momento em que Lucas teria deixado a casa do amigo.

Na tarde desta terça-feira (13), ao menos cinco pessoas foram ouvidas pela policial. A 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) investiga o caso.