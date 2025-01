Corpo de fotógrafo mineiro desaparecido na França é encontrado no Rio Sena

O corpo do fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, foi encontrado no rio Sena, em Paris, após seu desaparecimento em 26 de novembro. A confirmação foi feita pelo consulado do Brasil na capital francesa, que comunicou à mãe de Flávio, Marta Maria, que um corpo havia sido resgatado do rio no dia 4 de janeiro. A identificação foi realizada por meio de testes de DNA, que confirmaram a identidade do fotógrafo. Flávio havia chegado a Paris no início de novembro para registrar um casamento. No entanto, ele desapareceu após um incidente em que caiu no rio Sena. Após ser hospitalizado, ele recebeu alta, mas desapareceu novamente no mesmo dia. Imagens de câmeras de segurança mostraram que ele deixou seu celular em um bistrô e foi visto nas proximidades do rio, mas não há registros que indiquem que ele tenha pulado na água.

A causa da morte foi oficialmente determinada como afogamento, e não foram encontrados sinais de violência no corpo, que estava em estado avançado de decomposição. O caso gerou preocupação entre os familiares e amigos de Flávio, que aguardavam notícias sobre seu paradeiro. O Itamaraty, por sua vez, informou que está em contato com os familiares de Flávio e oferecendo a assistência consular necessária neste momento difícil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira