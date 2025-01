Corpo de homem desaparecido no Rio dos Frades é encontrado em Porto Seguro

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar encontram o corpo do homem que desapareceu no Rio dos Frades, em Porto Seguro, na tarde de domingo (26), tiveram um desfecho trágico. O corpo de Miguel Oliveira da Cruz, de 35 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27).

Segundo informações do Radar News, parceiro do Bahia Notícias, Miguel estava com amigos em uma ilha próxima à ponte de Itaporanga quando decidiu nadar até a margem. Durante a travessia, ele começou a se afogar e desapareceu nas águas do rio. Os amigos da vítima tentaram resgatá-lo, mas sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e iniciou as buscas ainda na tarde de domingo. No entanto, as condições de visibilidade impediram a localização do corpo durante a noite. As buscas foram retomadas na manhã de segunda-feira e o corpo foi encontrado nas proximidades do local onde Miguel desapareceu.

A Polícia Civil investiga as causas do afogamento. O corpo de Miguel foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de necropsia.