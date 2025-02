Corpo de homem é encontrado em casa em Santaluz; polícia investiga o caso

Um homem de 26 anos, identificado como Claudean Santos da Silva, foi encontrado morto dentro de casa, na noite de sexta-feira (31), em Santaluz, na região sisaleira da Bahia. A vítima apresentava um corte na coxa e estava caída no chão da cozinha. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, os vizinhos relataram ter ouvido um barulho vindo do imóvel, localizado na Avenida Santa Luzia, próximo a um britador. Pouco tempo depois, o corpo foi encontrado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e confirmou o óbito no local.

Na manhã deste sábado (1º), a Polícia Militar prendeu Lucas de Jesus Oliveira, conhecido como Zazá, de 29 anos, suspeito de ter cometido o crime. A prisão ocorreu no bairro São Jorge, próximo ao local do homicídio. Zazá, que já responde por tráfico de drogas, foi encaminhado para a central de flagrantes da Polícia Civil, que investigará o caso para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia no local e encaminhar o corpo para necropsia. A Polícia Civil segue com as investigações.