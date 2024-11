O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na madrugada deste domingo (3), em Feira de Santana. O caso ocorreu na rua X, no bairro Feira X.

Segundo informações do Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, uma pessoa encontrou o corpo em via pública após escutar sons de disparos de arma de fogo.