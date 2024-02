Corpo de homem foi encontrado em águas de rio em distrito de Itamaraju

Foi encontrado na manhã deste domingo (18) de fevereiro, o corpo de um homem que estava desaparecido nas águas do Rio do farol no distrito de Pirajá, região do interior de Itamaraju.

De acordo com informações a vítima estava desaparecida desde sexta-feira (16), quando foi visto pela última vez.

O corpo de DERISMAR COSTA REIS (33 anos) estava boiando, quando foi localizado por moradores da localidade, que notificaram as autoridades policiais.

O delegado plantonista, Charlton Fraga Bortolini, autorizou o levantamento cadavérico, o servidor Anderson Barbosa, realizou a remoção e transferência do corpo que apresentava estado avançado de decomposição para o IML de Itamaraju.

O corpo de DERISMAR COSTA REIS, passou por exames periciais e posteriormente foi liberado aos familiares para a realização de velório.