Corpo de homem sequestrado é achado em Eunápolis; acusado não aceitava que vítima tivesse relação com ex-mulher

Um homem foi encontrado morto e enterrado nesta segunda-feira (21) após sofrer um sequestro em Eunápolis, na Costa do Descobrimento. Gilglebes Buriti Zamerim, de 41 anos, teve o corpo localizado perto uma estrada no distrito de Gabiarra, zona rural de Eunápolis.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o corpo estava perto de onde foi deixado o carro da própria vítima, que trabalhava como pintor, utilizado no sequestro. Um jovem, identificado como Felipe dos Santos Santana, de 21 anos, foi preso por participação no crime.

Os policiais seguem à procura de Amós Santos Moreira, de 24 anos, apontado como autor do sequestro do pintor e da própria filha de três anos. A criança foi entregue a familiares após ser localizada.

Conforme a polícia, a suspeita é que Amós cometeu o crime por não aceitar que a ex-mulher se relacionasse com o pintor.