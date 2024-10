Corpo de jovem arrastada por enxurrada em Campinas é encontrado

São Paulo — O corpo de Sara Gabrielli da Silva, de 18 anos, desaparecida após ter sido arrastada por uma enxurrada no Córrego do Piçarrão, em Campinas, no interior de São Paulo, na noite de quinta-feira (24/10), foi encontrado neste domingo (27/10).

A informação foi confirmada pela Defesa Civil de São Paulo. Segundo o órgão, a família reconheceu o corpo da jovem. Sara foi encontrada no Rio Capivari, a cerca de 20 km do local onde ela desapareceu.

A jovem estava na Avenida Sylvio Moro, na Vila Industrial, voltando de seu trabalho como vendedora, na hora do ocorrido.

Além de Sara, um motoboy de 38 anos, que caiu em um córrego na divisa de Itapevi e Jandira, na Grande São Paulo, também morreu após as chuvas fortes da última quarta-feira (23/10). O corpo do homem que foi levado por uma enxurrada na Rua Ademar Pereira de Barros, em Campinas, foi localizado na sexta-feira (25/10).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como morte suspeita – acidental e está sob investigação no 5° Distrito Policial de Campinas.