Corpo de jovem desaparecido é localizado no Extremo Sul baiano

O corpo de um jovem, de 22 anos, foi encontrado carbonizado nesta segunda-feira (28) em Itabela, na Costa do Descobrimento. A vítima, identificada como o agricultor Wanderson Parreira Polbell, estava desaparecida desde a noite do último sábado (26).

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, Wanderson foi localizado em uma área de matagal na região do Limoeiro, perto de onde o carro dele havia sido achado, na noite do domingo (27).

Familiares do jovem afirmaram que ele não tinha envolvimento com crimes. Amigos da vítima também disseram que o agricultor costumava frequentar festas estilo paredão e em uma delas houve um desentendimento, o que pode ter relação com o crime. Outra suspeita é que o jovem sofreu um latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Câmeras de segurança devem ser usadas na investigação, sobretudo dos locais onde o cartão bancário de Wanderson foi usado após o desaparecimento da vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região para passar por perícia. A autoria e a motivação devem ser investigadas pela delegacia de Itabela.