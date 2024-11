Corpo de Liam Payne, ex-One Direction, será embalsamado e levado a Londres

O corpo do ex-One Direction Liam Payne será transferido para Londres, na Inglaterra, na próxima quarta-feira (6). O transporte será autorizado após o corpo do artista passar pelo processo de embalsamento.

As informações são do jornal argentino La Nacion. Segundo o jornal, todos os documentos já estão prontos para que o cantor seja levado à sua terra natal. O responsável pelo tramite é o pai de Liam, Geoff Payne, que está na Argentina desde o dia 18 de outubro, dois dias após a morte do filho.

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar de um hotel em Palermo após apresentar um comportamento “errático” no lobby do hotel. As autoridades argentinas investigam as circunstâncias da morte, que foi registrada como “morte duvidosa”.

A demora da liberação do corpo do artista se dá devido às circunstâncias de sua morte. Exames preliminares apontaram que o ex-One Direction consumiu uma variedade de drogas antes de morrer.