Corpo de Liam Payne será embalsamado e levado a Londres

O corpo do cantor Liam Payne foi enviado para ser embalsamado e será encaminhado a Londres. Ex-One Direction, o artista morreu em 16 de outubro após cair do terceiro andar do Hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

De acordo com o jornal argentino La Nación, o pai do artista, Geoff Payne, começou com os procedimentos para que o corpo seja transferido até a capital inglesa. Payne será embalsamado no Cemitério Britânico e o processo deve levar cerca de 48 horas.

Com o procedimento finalizado, ele deve ser levado para a Inglaterra na próxima quarta-feira (6/11). De acordo com a imprensa britânica, a despedida do artista deve ocorrer na Catedral de São Paulo.

Ainda segundo o La Nación, o pai de Liam Payne teria sido informado que poderia demorar de quatro a cinco dias para levar o corpo do filho de volta ao país de origem. No entanto, o processo demorou mais que o previsto devido às circunstâncias da morte.

A autópsia confirmou que o ex-vocalista do One Direction sofreu 25 ferimentos com a queda. A morte foi classificada como “duvidosa” devido à falta de informações sobre como a queda ocorreu.